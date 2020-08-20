Двух 20-летних ижевчан задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

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В Ижевске полицейские задержали двух 20-летних молодых людей по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере, расфасованное в свертки и обмотанное изолентой для последующего сбыта. Также при обследовании местности полицейские изъяли «закладки» наркотиков. Установлено, что оба задержанных являются «закладчиками» интернет-магазина, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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