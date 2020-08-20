Житель Удмуртии погиб в ДТП при столкновении двух машин на трассе «Ижевск-Воткинск»

Фото: ПСС Удмуртии
20 августа, в четверг, на 24 километре трассы «Ижевск-Воткинск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- Столкнулись машины «Киа» и «Лада Приора», оба транспорта разбиты, - пишут пользователи соцсетей.
Фото: ПСС Удмуртии
По словам начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, водитель «Лады приоры» погиб на месте, в «Киа» ехала семья, 2 взрослых и 2 детей, всех увезли в больницу. Угрозы жизни нет.
Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона, спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторную батарею, деблокировали погибшего, произвели сбор информации.
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