Житель Удмуртии погиб в ДТП при столкновении двух машин на трассе «Ижевск-Воткинск»

Фото: ПСС Удмуртии

20 августа, в четверг, на 24 километре трассы «Ижевск-Воткинск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Столкнулись машины «Киа» и «Лада Приора», оба транспорта разбиты, - пишут пользователи соцсетей.

Фото: ПСС Удмуртии

По словам начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, водитель «Лады приоры» погиб на месте, в «Киа» ехала семья, 2 взрослых и 2 детей, всех увезли в больницу. Угрозы жизни нет.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона, спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторную батарею, деблокировали погибшего, произвели сбор информации.

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