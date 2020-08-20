Мошенники похитили у жителя Ижевска 360 тысяч рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Ижевска обратился 36-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с банковской карты мужчины произошло списание 1200 рублей. Чтобы предотвратить незаконные переводы, потерпевшему нужно было назвать номер банковской карты, разовые пароли и другие персональные данные. После этого ему сообщили, что на счет зачислено 700 тысяч рублей, которые нужно снять и перевести на указанный счет, - говорится в сообщении.

В ближайшем банкомате мужчине удалось снять только 360 тысяч рублей, после чего карта была заблокирована, деньги он перевел на указанный злоумышленниками счет. В банке потерпевшему рассказали, что на его имя оформили кредит.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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