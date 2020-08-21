Спасатели Удмуртии помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса

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В Воткинске (Удмуртия) спасатели помогли заблудившейся пенсионерке выйти из леса. Об этом сообщает пресс-служба ПСС по республике.

- 20 августа женщина ушла из СНТ №7 с утра в лес за грибами, к обеду она поняла, что не может найти дорогу назад. Пенсионерка позвонила поисковикам, которые уточнили ее координаты, - говорится в сообщении.

Женщина вышла на звук аварийно-спасательного автомобиля и двигались по лесной дороге.

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