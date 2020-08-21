В отношении 24-летнего ижевчанина возбуждено 18 уголовных дел

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В Ижевске возбуждено 18 уголовных дел в отношении 24-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении тайны переписки и взломе учетных записей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемый занимался «раскручиванием» сообществ в соцсетях. Желая заработать, он стал взламывать личные страницы пользователей, читал переписку, делал от имени пользователей спам-рассылку, вступал в различные публичные сообщества в целях искусственного повышения и создания видимости их популярности среди пользователей сети, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела полицейские обыскали квартиру подозреваемого, изъята техника, допрашиваются потерпевшие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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