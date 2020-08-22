Буренкам из Удмуртии заведут паспорта в Ирландии

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Буренкам из Удмуртии заведут генетические паспорта в Ирландии. Это поможет определить качество их молока.

Процедура включает анализ ДНК коровы – волос с луковицей из области шеи и хвоста. 8 из 40 хозяйств Республики решили отправить на исследования образцы животных в лабораторию Ирландии.

Анализ позволит выявить сильные и слабые стороны скота, узнать потенциал здоровья. В дальнейшем, используя полученные данные, селекционеры смогут выводит более крепкое потомство. По итогу исследования, коровы получат генетический паспорт с полными данными и характеристиками.

Исследование дорогостоящее и займет несколько лет. Минсельхоз Удмуртии обещает возместить расходы.

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