Мошенники обманывают жителей Удмуртии новым способом

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О новом способе мошенничества по телефону сообщает МВД по Удмуртской Республике. Ведомство предупреждает, что схема мошенников подразумевает два звонка.

Гражданину поступает звонок, обычно номер начинается на +7-495-… Звонивший представляется сотрудником службы безопасности одного из банков и просит проделать ряд процедур у банкомата или предоставить данные карты якобы с банковского счета гражданина пытаются снять деньги. Догадавшись, что это мошенники, абонент кладет трубку.

Через некоторое время поступает следующий звонок с номером территориального отдела полиции.

- Мошенник представляется сотрудником дежурной части и сообщает, что предыдущий вызов якобы был действительно от службы безопасности банка и при следующем звонке необходимо выполнить все указания для сохранения личных сбережений. В связи с этим последующий звонок не вызывал у потерпевших сомнений в том, что вызов совершается официальным представителем банка. Предоставив реквизиты своих банковских карт, граждане лишались денежных средств, - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.

Несколько подобных фактов уже зарегистрирована в республике.

Мошенники пользуются технологией дублирования номеров отделов полиции. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.

Также МВД напоминает, что ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков или иных ведомств.

- В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с вашими банковскими картами и счетами. Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т.д. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка». Ее номер указан на обороте банковской карты, - поясняет МВД по Удмуртской Республике.

Если в отношении вас совершено аналогичное преступление, сообщите в полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции.

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