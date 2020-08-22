Виновник аварий с 6 машинами и мотоциклом задержан в Ижевске

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Задержан виновник аварий с шестью автомобилями и мотоциклом. Об этом сообщает пресс - служба МВД по Удмуртской Республике.

Очевидцы аварии задержали нарушителя, затем мужчина был передан прибывшим на место ДТП сотрудникам ДПС. Нарушителем оказался 37- летний житель Ижевска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, вчера, 21 августа около 14:20 по улице Удмуртской водитель автомобиля "Субару" столкнулся с мотоциклом, после чего въехал в автомобиль "ВАЗ". Столкновения спровоцировали цепную реакцию: мотоцикл повредил стоящую рядом "Ладу Ларгус", в неё же врезался "ВАЗ", дальше "Лада Ларгус" въехала в "Ладу Гранту", а последняя в "Ниссан".

Пытаясь скрыться с места происшествия, автомобиль "Субару"совершил столкновение с ещё одним автомобилем.

В результате происшествия водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ» получили ушибы и переломы.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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