Горожане помогли 50-летней ижевчанке предотвратить хищение денег с банковской карты

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В полицию Ижевска обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о хищении 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщине позвонили с неизвестного номера, звонившая представилась сотрудником службы поддержки банка и сообщила, что со счета ижевчанки незаконно сняли 5 тысяч рублей. Чтобы избежать последующих списаний, женщине предложили снять 40 тысяч рублей и перевести на другие счета. Когда потерпевшая стояла у банкомата и успела перевести 15 тысяч рублей, стоявшие за ней люди поинтересовались, куда она переводит такую крупную сумму и предупредили, что это мошенники, - говорится в сообщении.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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