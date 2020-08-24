46-летний мужчина со множественными ножевыми ранениями обнаружен во дворе одного из домов в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины. Его обнаружили в одном из дворов по Воткинскому шоссе со множественными ножевыми ранениями, по дороге в больницу потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В тот же день на 198-м километре автодороги Елабуга - Пермь в кювете обнаружили машину погибшего, в салоне которой было тело 55-летнего мужчины.

- По данным следствия, вечером 20 августа потерпевший на машине приехал к знакомому. Возле дома между ними произошел конфликт, в ходе которого знакомый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего сел в машину и уехал, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, изъята запись камеры наружного наблюдения, назначены экспертизы.

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