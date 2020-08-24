Второй фестиваль иппотерапии и оздоровительной езды прошел в Удмуртии

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

В Удмуртии 22 августа в Центре верховой езды, туризма и иппотерпии «Конная Усадьба» в деревне Русский Вожой прошел второй фестиваль иппотерапии и оздоровительной верховой езды «ВАЛТАУ». Участниками стали более 50 детей с особенностями развития. Об этом сообщают организаторы.

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

Так, для фестиваля было составлено несколько маршрутов. Например, для ребят с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, задержкой развития, нарушением речи, нарушением мозгового кровообращения, постонкологической реабилитацией и т.д. был создан отдельный маршрут.

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

При этом на состязаниях нет победителей или проигравших, так как ребята проходят психологическую адаптацию и приобретают уверенность в своих силах и возможностях, а значит, каждый из них должен чувствовать себя победителем.

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

А также 20 детей в возрасте от 4 до 14 лет, занимающихся спортивной верховой ездой, приняли участие в конно-костюмированном дефиле.

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»

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