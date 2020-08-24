Второй фестиваль иппотерапии и оздоровительной езды прошел в Удмуртии

Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
В Удмуртии 22 августа в Центре верховой езды, туризма и иппотерпии «Конная Усадьба» в деревне Русский Вожой прошел второй фестиваль иппотерапии и оздоровительной верховой езды «ВАЛТАУ». Участниками стали более 50 детей с особенностями развития. Об этом сообщают организаторы.
Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
Так, для фестиваля было составлено несколько маршрутов. Например, для ребят с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, задержкой развития, нарушением речи, нарушением мозгового кровообращения, постонкологической реабилитацией и т.д. был создан отдельный маршрут.
Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
При этом на состязаниях нет победителей или проигравших, так как ребята проходят психологическую адаптацию и приобретают уверенность в своих силах и возможностях, а значит, каждый из них должен чувствовать себя победителем.
Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
А также 20 детей в возрасте от 4 до 14 лет, занимающихся спортивной верховой ездой, приняли участие в конно-костюмированном дефиле.
Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
Фото: пресс-служба Центра верховой езды, социального туризма и иппотерапии «КОННАЯ УСАДЬБА»
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Остались лишь обугленные стены: в Удмуртии две семьи лишились жилья из-за пожара.
- АО «Удмуртское автодорожное предприятие» возглавил новый руководитель.