Дорожное предприятие Удмуртии возглавил новый руководитель

Фото: пресс-служба предприятия

Акционерное общество «Удмуртское автодорожное предприятие» возглавил новый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- В связи с истечением срока действия трудового договора прежнего руководителя Михаила Хренова, собрание акционеров приняло решение о смене гендиректора с 22 августа, - говорится в сообщении.

Так, новым руководителем назначен Бреев Александр Анатольевич. Он хорошо знаком с деятельностью предприятия - с мая 2019 года приступил к должности директора по производству АО «Удмуртавтодор» и был первым заместителем генерального директора.

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