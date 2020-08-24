Троих подростков из Удмуртии осудят за кражу

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 15, 16 и 17-летнего местных жителей, которые обвиняются в краже. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с октября 2019 года по май 2020 года обвиняемые проникали в дома в Воткинске и похищали имеющееся имущество, в числе которого мотоцикл, мопед, телевизор и прочее, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела произведены обыски в домах обвиняемых, в ходе которых похищенное имущество изъято. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В выходные в Удмуртии прошел второй фестиваль иппотерапии и оздоровительной верховой езды «ВАЛТАУ». Невероятно милые снимки по ссылке.

- Остались лишь обугленные стены: в Удмуртии две семьи лишились жилья из-за пожара.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.