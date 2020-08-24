«Соловьев пожаловался на плохое самочувствие»: судебные прения по уголовному делу экс-главы Удмуртии пришлось прервать

Фото: Ульяна Колмогорова

24 августа в Удмуртии состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего главы региона Александра Соловьева. Однако было принято решение перенести прения.

- Соловьеву и его адвокату стало плохо, заболела голова, - передает журналист «Комсомолки» из зала суда.

При этом адвокат успела зачитать некоторую часть речи в защиту подсудимого.

Напомним, 31 июля государственный обвинитель озвучил срок экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, который обвиняется в получении многомиллионных взяток. Прокурор запросил для него 13 лет колонии строго режима и штраф в 280 млн рублей (подробнее).

Кстати, экс-глава Удмуртии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

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