«Лежал под капельницами и еле дышал»: неравнодушные жители Ижевска борются за жизнь брошенного пса

Фото: АНО "Желтая бирка"

Волонтеры в Ижевске борются за жизнь брошенного пса Джека. Об этом сообщили в группе АНО «Желтая бирка».

- Нам сообщили о собаке, которого заметили в районе Татарбазара около кафе. Там его подкармливали и пес не уходил, а не так давно рассказали, что он ничего не ест и не встает около трех дней. Волонтеры выехали на место, погрузили пса в машину и отвезли в ветклинику, он лежал под капельницами и еле дышал, - написали в группе.

После всех обследований ветврач поставил диагноз «Пироплазмоз» (сезонная болезнь, которая возникает у собак при укусе клеща – Прим. ред.) при этом возможны осложнения.

Фото: АНО "Желтая бирка"

- Мы уверены, что он выживет, что мы найдём ему ответственных хозяев, но без вашей помощи мы не справимся!, - написали волонтеры.

Если вы хотите помочь собаке или стать его хозяином, вся информация есть в группе.

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