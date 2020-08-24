Специалисты назвали самые дешевые направления для отдыха в сентябре в России

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Специалисты сервиса для планирования путешествий назвали самые дешевые направления, где можно отдохнуть в сентябре. Об этом сообщает RT на русском.

Так, дешевле всего из Москвы можно улететь в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов – билет стоит чуть более тысячи рублей. Из Питера дешевле всего улететь в Москву (1050 рублей), в Ярославль, Казань и Калининград (1,6 тысяч рублей).

Из Казани самые дешевые авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург (1,5 тысячи рублей).

А еще среди стран, с которыми уже возобновлено авиасообщение, дешевле всего будут билеты в Великобританию. Из Москвы и Санкт-Петербурга билет в Лондон на сентябрь можно приобрести за 4 тысячи рублей (тариф с ручной кладью).

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