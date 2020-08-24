Мотоциклист без прав управления в Удмуртии устроил ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 августа в Удмуртии на 15 километре автодороги «Ижевск-Люк» Завьяловского района мотоциклист без прав управления устроил ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 39-летний мужчина, без прав, не справился с управлением мотоцикла «Иж» и улетел в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает ведомство.

В результате ДТП травмы различной тяжести получили водитель мотоцикла и его пассажиры – 19-летняя девушка, 28-летний мужчина и 13-летний подросток. При этом отмечается, что ни водитель, ни пассажиры не использовали шлемы для езды на мотоцикле.

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