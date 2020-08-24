Ижевчанин привез в пункт приема металла взрывчатые вещества

Фото: ПСС Ижевска

24 августа в один из пунктов приема металлолома ижевчанин привез взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы столицы Удмуртии.

- На место были вызваны все оперативные службы города. Спасатели города находились на месте работ, в оцеплении, - говорится в сообщении.

Фото: ПСС Ижевска

Сданные боеприпасы проверила полиция с собакой.

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