Погода в Ижевске 25 августа: до +22 градусов и небольшие дожди

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 августа, вторник, за окном прекрасная погода. А что прогнозируют синоптики, расскажет «Комсомолка».

Так, по данным Удмуртского гидрометцентра сегодня днем будет +20…+22 градуса, местами возможны небольшие дожди, ночью +13…+15 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода днем +20…+21 градус, пасмурно, ночью +13…+15 градусов, ясно.

Желаем вам отличного дня!

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