Подозреваемого в угоне мотоцикла в Ижевске задержали по горячим следам

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В полицию Ижевска обратилась 27-летняя девушка с заявлением о хищении мотоцикла «Ямаха» стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Девушка рассказала, что мотоцикл похитили со двора по улице Дзержинского в ночь с 22 на 23 августа. Полицейским удалось установить, что 27-летний злоумышленник увидел мотоцикл, когда шел в гости к знакомой. Позже он вышел во двор, переместил транспорт, позвонил брату и попросил откатить мотоцикл домой, а сам вернулся к знакомой, - говорится в сообщении.

Молодой человек был задержан по месту проживания, там же стоял мотоцикл. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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