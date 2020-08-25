Мужчина пострадал в Ижевске при падении крана

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

Машинист крана пострадал при падении крана на территории предприятия в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Сообщение о том, что на территории одного из предприятий на Воткинском шоссе упал кран, поступило в 08:11. На месте спасатели с помощью спецоборудования достали крановщика, которого зажало в кабине, - говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

По предварительным данным, кран не выдержал перегруза и упал. Крановщика с переломом ноги отвезли в больницу. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 августа: еще один летальный случай и 27 новых зараженных.

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев «Филиал поликлиники могут открыть в здании 300-го производства в Ижевске».

- Из-за водителя без прав управления в ДТП пострадали 3 человека, в том числе подросток.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.