21-летняя жительница Ижевска подозревается в убийстве сожителя

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, ранее судимой за оскорбление полицейского. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 24 августа около 20:00 подозреваемая и ее 25-летний сожитель выпивали в одном из домов по Воткинскому шоссе. Позже между ними произошла ссора на почве ревности со стороны молодого человека, в ходе которой девушка ударила сожителя ножом в бедро. Молодой человек скончался от кровопотери, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели. Готовятся материалы для предъявления задержанной обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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