Пенсионер из Удмуртии провел в лесу больше суток

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

21 августа спасателям Удмуртии сообщили, что в лесу Завьяловского района потерялся пенсионер, который рано утром ушел за грибами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- 71-летний мужчина провел в лесу более суток, все это время он находился на связи со спасателями. В поисках пенсионера были задействованы беспилотники. Утром 22 августа мужчина сообщил спасателям, что идет к автобусной остановке, после чего телефон его разрядился. Однако поиски были продолжены, и как выяснилось позже, не зря, так как он ушел в другую сторону, - говорится в сообщении.

Мужчину нашли в 12 дня 22 августа. При этом он не просил помощи у грибников, которые попадались ему по пути.

ГУ МЧС России по Удмуртии напоминает, у современных телефонов есть средства геолокации. Необходимо научиться пользоваться ими и рассказать своим родственникам, особенно старшему поколению. Нужно включить геолокацию и отправить координаты местонахождения на второй номер телефона своего родственника. Тогда спасатели точно будут знать ваше расположение.

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