Приемочная комиссия проверила работы на участке дороги в Кезком районе Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
В Удмуртии приемочная комиссия проверила работы на участке автодороги Бурино - Чепца - Полом - Кез в Кезском районе. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- Дорожники отремонтировали 3,3 км дороги, на объекте были убраны кусты, убран старый асфальт и уложены два новых слоя дорожного покрытия. Также были укреплены обочины, выполнены съезды. Кроме того были благоустроены остановки общественного транспорта и установлен остановочный павильон, - говорится в сообщении.
Комиссия проверила все параметры дороги, замечаний у них не возникло, акт приемки работ был подписан.
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