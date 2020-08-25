Приемочная комиссия проверила работы на участке дороги в Кезком районе Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

В Удмуртии приемочная комиссия проверила работы на участке автодороги Бурино - Чепца - Полом - Кез в Кезском районе. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Дорожники отремонтировали 3,3 км дороги, на объекте были убраны кусты, убран старый асфальт и уложены два новых слоя дорожного покрытия. Также были укреплены обочины, выполнены съезды. Кроме того были благоустроены остановки общественного транспорта и установлен остановочный павильон, - говорится в сообщении.

Комиссия проверила все параметры дороги, замечаний у них не возникло, акт приемки работ был подписан.

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