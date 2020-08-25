Всероссийская акция «Ночь кино-2020» пройдет в Удмуртии

Фото: Минкультуры Удмуртии

29 августа в Удмуртии пройдет Всероссийская акция «Ночь кино- 2020». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

- В этом году зрителям покажут три фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Лед 2» (12+), «Холоп» (12+). Для этих целей по республике будет организовано 53 площадки в Балезинском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Красногорском, Можгинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах, в Можге, Сарапуле, Воткинске, Камбарке, - говорится в сообщении.

В Ижевске фильмы можно будет посмотреть в музее изобразительных искусств, Открытом саду и Русском Доме. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие пройдет с соблюдением всех мер, установленных Роспотребнадзором.

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