Вахтовика из Удмуртии обвиняют в краже ящика c пожертвованиями на Ямале

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Вахтовика из Удмуртии подозревают в краже ящика для пожертвований на Ямале. Об этом сообщает пресс-служба Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Установлено, что 43-летний житель деревни Чемошур, ранее судимый за убийство и разбой, обвиняется в краже ящика с пожертвованиями, установленного в здании ЖД вокзала станции Коротчаево. Мужчину задержали уже через несколько минут. Оказалось, что мужчина не так давно освободился из колонии и приехал устраиваться на работу, но ему отказали, тогда он решил похитить ящик с деньгами, - говорится в сообщении.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, похищенные деньги были возвращены.

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