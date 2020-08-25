Пьяный водитель без прав управления попал в ДТП на трассе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
24 августа на 74 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 35-летний мужчина в состоянии опьянения, не имея прав, за рулем машины ВАЗ-21102 не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель машины получил травмы, его отвезли в больницу.
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