Пешеходные переходы и «лежачие полицейские»: какие новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске в ближайшее время на некоторых улицах появятся новые пешеходные переходы и «лежачие полицейские». Рассказываем, где они появятся.

Так, по данным опубликованных документов на сайте администрации Ижевска пешеходный переход появится на проезжей части улицы Баранова между домами №67 и №68 и на улице им. Кузебая Герда. На участках установят соответствующие дорожные знаки и нанесут «зебру».

А вот нерегулируемый пешеходный переход появится на пересечении проспекта Калашникова и улицы Писателя Самсонова, в ближайшее время там установят дорожные знаки.

Переход через улицу Авангардная напротив дома №21 обустроят искусственной неровностью и установят знаки «Ограничение максимальной скорости».

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