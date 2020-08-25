Начальник управления строительства администрации Ижевска покинул свой пост

Фото: Архив

В Ижевске начальник управления строительства администрации Сергей Владимиров покинул свой пост. Информацию об этом журналисту «Комсомолки» подтвердили в пресс-службе города.

Сергей Владимиров написал заявление по собственному желанию, при этом в пресс-службе не сообщили о причинах такого решения, и кто может занять освободившееся место.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Вахтовика из Удмуртии обвиняют в краже ящика c пожертвованиями на Ямале.

- Всероссийская акция «Ночь кино-2020» пройдет в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.