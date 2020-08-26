Героев мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» изобразили в удмуртских национальных костюмах

Фото: witter.com/imagineflo. Подпись автора: «Удмуртская магесса огня — тыл ныл»

В «Твиттере» запустили флешмоб, в рамках которого героев мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» изображают в образе разных народов СНГ. В том числе в образе героев мультфильма изобразили удмуртов.

Фото: /twitter.com/AutumnSacura

Флешмоб запустили после травли казахской художницы, которая изобразила героиню сериала с татуировками интуитов. Англоязычные пользователи обвинили ее в культурной апроприации. Девушка удалила рисунок, но в ее поддержку запустился флешмоб #АватарСНГ. Помимо удмурток в рамках флешмоба изобразили белорусов, украинцев, казахов, чувашей, татар и других.

Фото: /twitter.com/AutumnSacura. Северная удмуртка - маг воздуха

Фото: https://twitter.com/AutumnSacura. Бавлинская удмуртка - маг воды

Жительниц Удмуртии нарисовали художницы под никами imagineflo, AmancerLamia и AutumnSacura.

- Я нарисовала северную незамужнюю удмуртку, как мага огня. Север Удмуртии это место с маленьким кол-вом полезных ископаемых и отвратительным климатом, поэтому огонь был лучшим другом человека. ps Рисую на правах северной удмуртки, - подписала свою работу AmancerLamia (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Фото: /twitter.com/AmancerLamia. Северная удмуртка - маг огня

Мультфильм «Аватар: Легенда об Аанге» состоит из трех сезонов. Они шли с 2005 по 2008 год. Мультфильм сочетает в себе стили американской мультипликации и аниме. Действие происходит в вымышленном мире, где люди способны управлять четырьмя стихиями с помощью ушу. По сюжету главный герой Аанг, маг воздуха, должен победить хозяина огня.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пешеходные переходы и «лежачие полицейские»: какие новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Пьяный водитель без прав управления попал в ДТП на трассе в Удмуртии

Всероссийская акция «Ночь кино - 2020» пройдет в Удмуртии