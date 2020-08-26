На номере 112 в Удмуртии пройдут технические работы 26 августа

Остальные номера экстренных служб работают в прежнем режиме
Фото: Архив КП
Настройка маршрутизации будет проходить по номеру 112 в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Работы пройдут с 00:00 до 12:00. Из-за них возможно длительное ожидание ответа по номеру телефона.
Номера 101 (пожарные), 102 (полиция), 103 (скороая помощь) и 104 (газовые службы) работают в прежнем режиме. Номер 112 принимает сообщения о любых экстренных ситуациях по принципу одного окна. Также служба 112 может принимать голосовые сообщения и определять геопозицию абонента.
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