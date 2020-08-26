Судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии вновь перенесли

Фото: Ульяна Колмогорова

В Завьяловском суде вновь отменили судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает журналист «Комсомолки» из здания суда.

Как сообщили журналистам, заседание отменили из-за больничного адвоката Галины Сбоевой. Когда состоится следующее заседание – неизвестно.

Ранее выступление стороны защиты прервали из-за плохого самочувствия Александра Соловьева и его адвоката (подробнее).

Напомним, экс-глава Удмуртии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

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