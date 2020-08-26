Киоск с шаурмой закрыли в Ижевске из-за санитарных нарушений

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Управление Роспотребнадзора по Удмуртии закрыло киоск с шаурмой в Ижевске из-за санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления.

- В июле 2020 года в управление поступила жалоба на нарушение санитарного законодательства киоском. В ходе проверки выявлено, что в киоске нет централизованного водоснабжения и канализации, не соблюдается поточность технологического процесса: в одном помещении хранится сырая и готовая продукция, верхняя одежа персонала, отходы, проводится в одной мойке обработка сырья, мытье инвентаря и оборудования, мытье рук персонала, - говорится в сообщении.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении с приостановлением деятельности киоска на неделю. 18 августа районный суд принял решение закрыть киоск на 21 день.

Напомним, ларек с шаурмой в Металлурге закрыли из-за найденного таракана.

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