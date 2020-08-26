Женщина и двое детей пострадали в Удмуртии в результате столкновении двух «легковушек»

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии 25 августа на 131 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Малопургинском районе столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 65-летний машины «Датсун» при развороте не уступил дорогу движущейся в попутном направлении машине «Лада Гранта», - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП получили травмы пассажиры машины «Лада Гранта»: 30-летняя женщина и двое детей 7 и 12 лет, а водитель второй машины, он находится на стационарном лечении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии вновь перенесли.

- Еще одно ограничение из-за коронавируса сняли в Удмуртии.

- Следователи проводят проверку по факту падения крана в Ижевске.