Двух ижевчанок осудят за организацию и проведение азартных игр

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении двух ижевчанок. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с июля 2019 года до июня 2020 года обвиняемые вместе с тремя ижевчанами в Индустриальном районе города организовали и проводили азартные игры в карты, в том числе турниры среди постоянных клиентов, с использованием игрового оборудования, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. Теперь обвиняемым грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы сроком до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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