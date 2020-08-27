Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом на утро 27 августа, 1 человек погиб

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В Удмуртии на утро 27 августа зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Женщина 78 лет погибла. Выписали за сутки 35 человек, сообщает региональный оперштаб.

- Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, у 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Кезском, Шарканском районах, - говорится в сообщении.

По информации оперштаба 318 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 129 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии. Всего на 27 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 092 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 2 561 человек выздоровел, 58 летальных случаев.

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