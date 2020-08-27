Ижевчанин заколол ножом женщину, у которой снимал квартиру

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В Ижевске будут судить мужчину, убившего владельцу квартиры, которую он снимал. По данным Следственного отдела по Ленинскому району, все произошло 4 мая 2020 года.

- Около 13.00 обвиняемый со своими знакомыми – 47-летней женщиной и 49-летним мужчиной, у которых временно арендовал квартиру в гор. Строителей, употреблял спиртные напитки, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Но отношения в компании никогда не были дружескими. Владелица квартиры несколько раз просила обвиняемого съехать.

- На этом фоне и возник очередной конфликт. Обвиняемый ударил женщину ножом в грудь, а затем нанес несколько ударов ножом в шею и по другим частям тела ее сожителю, - сообщают в ведомстве. - Раненый мужчина смог выбежать из квартиры.

Потерпевший мужчина выжил и находится в больнице, женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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