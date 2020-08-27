Мастер-классы, консультации врачей и концерт: Программа V Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Ижевске

Фото: Архив КП
Уже 29 августа в парке им. С.М. Кирова в Ижевске пройдет V Международный Фестиваль северной (скандинавской) ходьбы. Поклонники спорта встречаются на Фан-зоне в 10.00, а марафонцы выйдут на старт заранее, в 8 утра.
Полная программа фестиваля:
07:30 – 10:30 - регистрация участников,
08:00 – старт марафона (42,195 км) мужчины/женщины,
10:00 – 10:30 – мастер-класс по скандинавской ходьбе,
11:00 - торжественное открытие Фестиваля,
11:20 -11.30 - общая разминка,
11:30 - старты мужчины/женщины на 3 км,
11:45 - масс-старт для всех желающих на 1 км,
12:00 - старты мужчины/женщины на 10 км,
12:15 - старты мужчины/женщины на 5 км,
10:00 – 15:00 - мастер-классы по скандинавской ходьбе, фитнесу на Фан-зоне,
09:30 – 15:00 - аллея Здоровья, консультации специалистов-медиков,
10:00 – 15:00 - выступление народных коллективов из Удмуртии,
12:00 – 14:00 - полевая кухня для участников,
14.00 - награждение участников соревнований (по мере подведения итогов),
15:00 - розыгрыш призов для участников соревнований.
Напомним, что в этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки к соревнованиям допускают участников от 18 до 65 лет. У каждого должна быть справка с отрицательным результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Получить ее нужно не ранее 3 дней до старта. Все участники, прошедшие тестирование освобождаются от стартовых взносов.
Предварительная регистрация на соревнования по Северной (скандинавской) ходьбе открыта на сайте.
Подробности в оргкомитете по тел. +7 (3412) 65-99-65
*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу.
*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»
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