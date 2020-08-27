В Ижевске отремонтируют участок улицы Нагорной рядом с больницей

Фото: Архив КП

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже отремонтировали проезжую часть и тротуар на ул. Загородной (от ул. Областной до ул. Нагорной), обновили асфальт на ул. Западная и обустроили для удобства жителей пешеходные тротуары.

- А осенью в нормативное состояние приведут участок дороги по ул. Нагорной, от ул. Западной и до ул. Загородной, - сообщается на сайте Ижевска.

По словам Главы города Олега Бекмеметьева, эти дороги ведут к важному социальному объекту - городской больнице № 3. Поэтому подходы должны быть максимально доступными для населения.

Кроме того, по просьбам ижевчан в этом году отремонтируют два межквартальных проезда: вдоль дома № 19 по ул. 10 лет Октября и от ул. Щорса до ул. Новая.

Работы должны начать в октябре после завершения конкурсных процедур по определению подрядчика. На ремонт потратят дополнительно 6,9 млн рублей.

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