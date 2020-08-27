Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 августа 2020 года: какие районы лидируют

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27 августа в Удмуртии зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, у 2 жителей Завьяловского района (д. Пирогово, д. Ст. Чультем), по одному случаю зарегистрировано в Алнашском (с. Алнаши), Кезском (д. Степаненки), Шарканском (д. Бадьярово) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 507,

Воткинск - 39,

Сарапул - 92,

Можга - 290,

Глазов - 73,

Алнашский район - 140,

Балезинский район - 65,

Вавожский район - 47,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 13,

Завьяловский район - 254,

Игринский район - 47,

Камбарский район - 16,

Каракулинский район - 12,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 7,

Красногорский район - 12,

Малопургинский район - 91,

Можгинский район - 63,

Сарапульский район - 33,

Селтинский район - 5,

Сюмсинский район - 9,

Увинский район - 32,

Шарканский район - 13,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 18,

Ярский район - 13.

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