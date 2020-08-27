Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 августа 2020 года: какие районы лидируют

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27 августа в Удмуртии зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, у 2 жителей Завьяловского района (д. Пирогово, д. Ст. Чультем), по одному случаю зарегистрировано в Алнашском (с. Алнаши), Кезском (д. Степаненки), Шарканском (д. Бадьярово) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 507,
Воткинск - 39,
Сарапул - 92,
Можга - 290,
Глазов - 73,
Алнашский район - 140,
Балезинский район - 65,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 13,
Завьяловский район - 254,
Игринский район - 47,
Камбарский район - 16,
Каракулинский район - 12,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 7,
Красногорский район - 12,
Малопургинский район - 91,
Можгинский район - 63,
Сарапульский район - 33,
Селтинский район - 5,
Сюмсинский район - 9,
Увинский район - 32,
Шарканский район - 13,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 18,
Ярский район - 13.
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