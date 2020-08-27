Жители Игры в Удмуртии за месяц построили новую остановку

Фото: аккаунт «Вконтакте» Олега Зонова, главы МО «Игринское»

В поселке Игра на улицах Советская, Парковая и Ломоносова появились три новые остановки. Один павильон (на Ломоносова) сделали сами жители, сообщает глава МО «Игринское» Олег Зонов.

- Старая остановка была очень маленькой, бабушки и дедушки мокли под дождем, - говорит Андрей Кречетов, который трудился над павильоном. – Администрация составила смету и выделила деньги на материалы. Мы купили профлисты и профтрубы и в моей мастерской вместе с соседом построили остановку за 4 выходных.

Мужчины сделали каркас, крышу, застеклили и покрасили павильон. А потом добавили к нему скамейки. Деньги за работу не брали. И теперь призывают жителей быть более ответственными.

- Довели остановку до ума, - пишет на личной странице «Вконтакте» Сергей Ананьев, который помогал строить комплекс. - Надеемся, теперь не будет недовольных. Огромная просьба молодежи: уважайте и цените чужой труд! Ведь если каждый житель нашего прекрасного посёлка бескорыстно сделает что-нибудь полезное для повседневной жизни, Игра расцветет и будет прекрасна!

Фото: аккаунт «Вконтакте» Олега Зонова, главы МО «Игринское»

Фото: аккаунт «Вконтакте» Олега Зонова, главы МО «Игринское»

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