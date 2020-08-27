Мошенники оформили на воспитателя из Удмуртии кредиты на полмиллиона

Фото: Амир Закиров

Мошенники обманули 35-летнюю воспитательницу из Удмуртии на 500 тысяч рублей. Ей позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она предложила принять участие в специальной программе по «приумножению сбережений граждан».

- И пообещала, что на счет женщины будут поступать денежные средства, бОльшая часть которых потом будет списываться, а полученная разница будет оставаться на счету гражданки, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина согласилась и скачала специальную программу, затем выслала на указанный электронный адрес копии страниц своего паспорта, а также назвала данные своего банковского счета. И ждала поступления денег.

Но денег так и не получила. Зато получила смс об имеющейся у нее задолженности по кредитным выплатам. На «горячей линии» она узнала, что услугу по «приумножению сбережений граждан» банк не оказывает, кроме того, на ее имя оформлено 5 кредитов на общую сумму 500 000 рублей.

После этого женщина обратилась в полицию.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни в коем случае не скачивайте никакие программы на свой мобильный телефон, даже если в телефонном разговоре вас в этом убеждают люди, назвавшиеся сотрудниками банков. Если вам предлагают принять участие в какой-либо акции или розыгрыше от банка – не спешите давать согласие, уточните данную информацию, позвонив по номеру «горячей линии банка» (он указан на обороте вашей банковской карты), или в отделении банка.

При совершении в отношении вас аналогичного преступления сообщите в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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