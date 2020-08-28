Спасатели Ижевска помогли пенсионерке, попав в ее квартиру через окно

Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

27 августа спасатели Ижевска приехали к дому на ул. 40 лет Победы. Соседи сообщили, что в квартире пожилая женщина, она не открывает дверь.

Доступ через дверь действительно был заблокирован. И спасателям пришлось проявить навыки промышленных альпинистов - забираться в квартиру через окно на кухне, чтобы открыть дверь изнутри.

- Пожилая женщина упала и самостоятельно подняться не могла. Ее передали врачам «скорой», - пишут в группе поисково-спасательной службы Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Мошенники оформили на воспитателя из Удмуртии кредиты на полмиллиона/

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 августа 2020 года: какие районы лидируют.