Житель Удмуртии изнасиловал и убил 65-летнюю соседку

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Верховный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя деревни Кочишево Глазовского района Удмртии. Мужчина изнасиловал и убил 65-летнюю односельчанку.

- В декабре прошлого года он был в гостях у потерпевшей и предложил ей вступить в ним в половую связь. И, получив отказ, нанес более 70 ударов в область головы и тела, в том числе, табуретом и электрический чайником. А после изнасиловал и совершил действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина скончалась на месте. А мужчину задержали уже на следующий день. В суде он не соглашался с совершением им преступлений с особой жестокостью.

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования внучки убитой о взыскании с осужденного 1 млн. руб. в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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