В Ижевске автомобиль столкнулся с троллейбусом

Фото: пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

Утром 26 августа напротив дома 3а по улице Новоажимова в Ижевске 32-летний водитель «Лады Весты» врезался в троллейбус.

- Авария произошла на регулируемом перекрестке, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии. – За рулем троллейбуса была 32-летняя женщина.

В результате ДТП два пассажира троллейбуса: 40-летняя женщина, 59-летняя женщина получили травмы.

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