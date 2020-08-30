Арт-объект «Дух неба» появился в Ижевске

Фото: сообщество Парки Ижевска «Вконтакте»

С 18 по 30 августа Парки Ижевска и архитектурное бюро criticum провели интенсив «Архкачалка». Его участники создали арт-объект «Дух неба» в парке Кирова.

– Этот арт-объект предлагает остановиться, зайти внутрь, обратиться к небу и открыться миру чувств, – сообщают в аккаунте Парков Ижевска.

«Дух неба» – это первый объект проекта «Архкачалка» в парке Кирова. Организаторы интенсива обещают, что появятся еще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если самолет будет полыхать, я должна покинуть его последняя»: откровения стюардессы из Ижевска

Морской котик переехал из Ижевска в зоопарк Нижнего Новгорода