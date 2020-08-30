Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию из Ижевска Алину Загитову зачислили в университет

Алина Загитова поступила на журфак в РАНХиГС Фото: Диля Ахмадишина

29 августа вышел приказ о зачислении Алины Загитовой, олимпийской чемпионки зимних Игр-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

В приказе отмечается, что Загитова зачислена на факультет журналистики. 18-летняя россиянка поступила «на образовательную программу продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления».

Напомним, Алина Загитова в прошлом сезоне приостановила спортивную деятельность. Но зимой этого года начала активные тренировки.

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