Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию из Ижевска Алину Загитову зачислили в университет

Алина Загитова поступила на журфак в РАНХиГС
Фото: Диля Ахмадишина
29 августа вышел приказ о зачислении Алины Загитовой, олимпийской чемпионки зимних Игр-2018 в Пхенчхане по фигурному катанию, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
В приказе отмечается, что Загитова зачислена на факультет журналистики. 18-летняя россиянка поступила «на образовательную программу продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления».
Напомним, Алина Загитова в прошлом сезоне приостановила спортивную деятельность. Но зимой этого года начала активные тренировки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Барабаны и яркие краски: в Ижевске прошел первый фестиваль африканской культуры
«Если самолет будет полыхать, я должна покинуть его последняя»: откровения стюардессы из Ижевска