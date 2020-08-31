Березовую рощу в Ижевске приведут в порядок в 2021 году

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Благоустройство Березовой рощи начнется в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

- Пространство утопает в зелени, но не вся она ухоженная, территорию нужно привести в порядок. Проект разобьем на несколько этапов. До конца года поставлена задача определиться с концепцией обновления и разработать проектно-сметную документацию, - уточнил градоначальник.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Не обошли стороной и мост через речку Карлутку. Конструкция моста прочная, но из-за его низкого уровня в период обильных дождей участок становится непроходимым.

- Решение здесь очевидное – необходимо поднять уровень моста. Но перед этим коммунальные службы проверят наличие сетей вблизи объекта и прочность самой конструкции, - подчеркнул Бекмеметьев.

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