Грибник заблудился в Удмуртии и ему стало плохо

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Мужчина 1978 года рождения отправился в лес за грибами и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Мужчина отправился собирать грибы в СНТ «Алмаз». Он оказался на проселочной дороге и не мог понять, где именно находится. На поиски выехали два экипажа добровольцев поисково-спасательного отряда «Регион 18». Все время грибник был на связи.

Но на месте мужчина сказал, что у него отнялись ноги. Речь стала бессвязной, он с трудом описал, что видит вокруг.

Пропавшего обнаружили около линии электропередач в тяжелом состоянии. Скорая помощь не могла добраться до него. Поэтому человека вывезли на аварийно-спасательном автомобиле и передали медикам.

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