Житель Удмуртии сбывал поддельные медицинские книжки в Краснодарском крае

Дело рассматривает суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пять человек, в том числе житель Удмуртии, сбывали поддельные медицинские книжки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Граждане в возрасте от 28 до 30 лет обвиняются в преступлении по ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 327 УК РФ (сбыт изготовленного поддельного иного официального документа, предоставляющего права, совершенный устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений).

По версии следствия в конце сентября житель Краснодара незаконно приобрел у неустановленных лиц личные медицинские книжки. Каждая из них имеет личный идентификационный номер, голографический лист, иллюминационные листы, печати и штампы. Он предложил трем жителям Краснодарского края и жителю Удмуртии организовать сайт по продаже книжек. Документы доставляли с помощью курьеров. Книжки стоили от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Участников группы задержали. Дело рассматривает суд.

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